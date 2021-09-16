تداول مرتادو منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تسبب قائدة مركبة في إصابة عامل من الجنسية اليمنية داخل محل لغيار زيوت المركبات مساء الأحد الماضي، وذلك بعد أن فقدت السيطرة على مركبتها خلال محاولة ركنها داخل المحل لإجراء الصيانة، مما أدى لدهس عامل كان يجلس على كرسي في الموقع.

وأوضح مقطع الفيديو محاولة المرأة إدخال مركبتها إلى المحل، فيما كان عامل آخر يوجهها للعبور فوق حفرة الفحص، وخلال ثوانٍ فقدت المرأة السيطرة على مركبتها واندفعت بها بسرعة لتصدم العامل، ليسارع عدد من المجاورين لإخراجه من أسفل السيارة، بعد دخول المرأة في حالة من الهلع وترجلت من مركبتها، ليعمد أحد الحضور إلى محاولة إرجاع المركبة وإخراج العامل.

ولم يتبين مدى الإصابة التي تعرض لها العامل، فيما لم يصدر أي بيان من المرور حول الحادثة أو مجريات التحقيق فيها، فيما أشارت مصادر إلى أن الحادثة وقعت في محافظة الطائف.



