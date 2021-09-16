كشف قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد حديثا إيلي شارفيت تكثيف إسرائيل أنشطتها في البحر الأحمر بشكل كبير لمواجهة التهديدات الإيرانية المتزايدة للشحن البحري الإسرائيلي، موضحاً في تصريحات صحفية اليوم (الخميس) إن القوات البحرية الإسرائيلية قادرة على الضرب حيثما كان ذلك ضروريا لحماية مصالحها الاقتصادية والأمنية.

ووصف شارفيت أنشطة القوات الإيرانية في أعالي البحار بمصدر قلق إسرائيلي كبير، رافضاً الحديث عن سلسلة الهجمات والحوادث التي طالت السفن الإيرانية خلال الأشهر الماضية والتي نُسبت إلى إسرائيل.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ستحمي حرية الملاحة في جميع أنحاء العالم، معتبراً أن الأمر لا يتعلق بمدى بعد الخطر عن الكيان الصهيوني.

وأكد قائد البحرية الإسرائيلية المتقاعد أن بلاده اعترضت العديد من شحنات الأسلحة المهربة بحراً إلى حزب الله، قائلاً: «نحن يقظون جداً في ما يتعلق بشحنات الأسلحة المنقولة بحراً، ففي كل مرة تتضمن الشحنة أسلحة نتصرف».