تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل التقرير السنوي لأعمال الأحوال المدنية بالمنطقة لعام 1442، الذي اشتمل على إحصاءات عن الخدمات المقدمة في محافظات المنطقة.

واستمع الأمير خالد الفيصل خلال استقباله في الإمارة بجدة اليوم (الخميس) مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة بدر الحميد إلى نبذة عن التقرير الذي يقدم شرحاً عن خدمات الوحدات المتنقلة والهادفة لتوفير الخدمة لأكبر شريحة من المستفيدين، حيث قدمت الخدمة لأكثر من 9400 مستفيد ومستفيدة في عدد من محافظات المنطقة، كما تم استحداث 4 مكاتب في محافظات رابغ والقنفذة والمظيلف.