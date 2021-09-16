نفذت اللجنة الأمنية لمتابعة محلات تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض، جولة تفتيشية على محلات تفصيل الملابس العسكرية في محافظة الخرج، حيث تم إغلاق محل مخالف للأنظمة، وضبط مجهول هوية يعمل في أحد المحلات، كما تم ضبط أكثر من 200 قطعة من الرتب والأنواط والشعارات العسكرية المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة حيالها ومصادرتها.

وتأتي هذه الجولات بمتابعة من أمير المنطقة بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتشديده على ضرورة ضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بوزارة الحرس الوطني، وزارة التجارة، رئاسة أمن الدولة، أمانة منطقة الرياض، شرطة وجوازات منطقة الرياض، قوة المهمات الخاصة، مكتب العمل في الرياض، قوة المهمات والواجبات في الخرج.