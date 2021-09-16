أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) تسجيل 85 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 49 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,336 حالة، من بينها 2382 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 405 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,309 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8645 حالة وفاة.

وأكدت «الصحة» أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من مضاعفات متحورات الفايروس السريعة الانتشار.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.