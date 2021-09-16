كشفت حملات تفتيشية نفذتها أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، بمشاركة جهات عدة، مخالفات بالجملة على محلات بيع الشيشة ومستلزمات التبغ بالرياض.

وضبطت الحملات عدداً من المحلات تبيع منتجات غير معروفة المصدر، وأخرى غير مطابقة لمواصفات هيئة الغذاء والدواء ومنتجات تمت إزالة العبارات والصور التحذيرية من أغلفتها، إضافة إلى بيع منتجات ممنوعة ومخالفة.

وشارك في الحملات مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ مسؤولون من هيئة الغذاء والدواء ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة منطقة الرياض.

وتم خلال الحملات إتلاف 2651 نكهة إلكترونية مخالفة و40 علبة من نوع دوخة و17 كيلو لمعسلات مخالفة ومجهولة المصدر وتحرير عدد من المخالفات.

وقدمت أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ شكرها لجميع أفراد المجتمع لتعاونهم في الإبلاغ عن هذه المخالفات، مؤكدة سعيها بالتعاون مع شركاء وأعضاء اللجنة من الجهات المختصة على تطبيق العقوبات المقررة نظاماً على كل مخالف؛ حمايةً لصحة الإنسان ووقايةً للمجتمع.