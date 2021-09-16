كرم مدير عام هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل عبدالرحمن اليحياء، الممرضة منى الحربي إحدى منسوبات مستشفى شراف التابع للتجمع الصحي بمنطقة حائل، وذلك في مكتبه بمقر الهيئة، نظير موقفها الإنساني المتمثل في إنقاذها امرأة أصيبت بغصة أثناء تواجدها في أحد المطاعم داخل مجمع تجاري.

وقال اليحياء: إن تكريم الممرضة يأتي تقديراً لدورها البطولي، إذ بادرت بعمل الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة بكل شجاعة، وإبلاغ غرفة عمليات الهلال الأحمر على الرقم 997، والمحافظة على سلامة المصابة لحين وصول فرقة الهلال الأحمر السعودي، التي قامت بدورها بمباشرة الحالة، إذ إن هذا العمل يعد عملاً إنسانياً يعكس إخلاصها وتفانيها، مضيفاً أن مثل هذه المواقف تكشف مدى حاجة الجميع لتعلم طرق الإسعافات الأولية، فالجميع معرض في أي وقت ومكان لمثل هذه المواقف، وحين يكون الفرد على دراية بالطرق الصحيحة للإسعافات الأولية فهو يكون جاهزاً للتعامل معها.

وقدم اليحياء للممرضة بهذه المناسبة درعاً تذكارياً مقدماً من هيئة الهلال الأحمر السعودي، وشهادة شكر وتقدير، وعدداً من الهدايا العينية، كما وجه الدعوة لها للانضمام إلى فريق الهيئة التطوعي بمنطقة حائل.