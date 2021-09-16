تفقد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي، أعمال مبادرة المدرجات الزراعية في مركز بني سعد، برفقة مدير المشروع بمكتب الوزارة بالطائف المهندس فواز الربيعي، والمدير التنفيذي للجمعية التعاونية الزراعية بالطائف عبدالرحمن الشربي.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن مبادرة تأهيل المدرجات الزراعية تهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، والاعتماد على مصادر متجددة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وزيادة إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية.

وتعتمد المبادرة على أربعة محاور أساسية، هي: استصلاح المدرجات الزراعية وتأهيلها، تطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار ونظم الري الحديثة، تطوير الزراعة المحصولية، تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتعد زراعة المدرجات إحدى وسائل زراعة المحاصيل على جوانب الجبال والتلال أو من خلال الزراعة على تراسات مبنية بالمنحدر ومتدرجة، وقد تم الاعتماد على تلك الطريقة بفعالية من أجل توسعة مساحة الأراضي الصالحة للزراعة بالتضاريس المتغيرة والحد من فقدان المياه وتآكل التربة.