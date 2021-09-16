شدّدت وزارة الصحة، على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال في ذلك كونها السبيل الوحيد لمواجهة متحورات فايروس كورونا، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى. وأعلنت الصحة أمس (الأربعاء) إحصائية عن الحالات الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ سجلت (88) حالة مؤكدة وتعافي (70) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2351) حالة منها (449) حالة حرجة. وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (546251) حالة وعدد حالات التعافي (535260) حالة فيما تم تسجيل سبع وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى (8640) حالة.88 مؤكدة70 متعافياً449 حرجة2351 نشطة