رعى وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمس، توقيع ثلاث مذكرات تفاهم وشراكة على هامش انعقاد «قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية 2021». ووقعت مذكرة التفاهم الأولى بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية «كيمارك» بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وكانت مذكرة التفاهم الثانية بين «كيمارك» ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة فايزر، في حين وُقعت مذكرة التفاهم الثالثة بين «كيمارك» ووزارة الاستثمار وشركة أسترازينيكا.وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الإستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.