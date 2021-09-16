بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بوريس جونسون، في وفاة والدته.وقال الملك سلمان بن عبد العزيز: «تلقينا نبأ وفاة والدتكم، ونعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء».كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.