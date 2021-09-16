بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بوريس جونسون، في وفاة والدته.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة والدتكم، وأعرب لكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».