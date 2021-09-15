عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم (الأربعاء) اجتماعاً برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس وافق على تقديم عدد من القروض التمويلية والتسهيلات الائتمانية بقيمة 482 مليون ريال في عدد من مناطق المملكة، مشيراً إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق التنموي للقطاع الزراعي في جميع مجالاته النباتية والحيوانية والسمكية بما يتناسب وتوجهات الصندوق وفق أهدافه الإستراتيجية للفترة من (2021-2025م) خاصة في قطاعات (الدواجن والبيوت المحمية والاستزراع المائي) والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغـيرها؛ لمواصلة نموه وتعزيز دوره للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، لتبلغ قيمة موافقات التمويل منذ بداية العام المالي الحالي حوالى 1780 مليون ريال.

وأشار السهلي إلى أن هذه القروض شملت عدداً من القروض التنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروضاً تمويلية في قطاعات إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن اللاحمة، وتربية وإنتاج الأسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية، إضافة إلى تمويل رأس مال عامل بالشراكة مع البنوك لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغـذائي.

كما اطلع المجلس على عرض للإستراتيجية الوطنية للزراعة المعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة لمتابعة ومناقشة واستعراض مستوى التقارب بين سياسة الصندوق التنموية والتمويلية وإستراتيجية الوزارة للقطاع الزراعي بجوانبه النباتية والحيوانية والسمكية.

كما ناقش المجلس تقريراً حول مستوى التقدم في مراحل أعمال إستراتيجية الصندوق المحدثة للفترة من (2021-2025م) وسير تنفيذ مبادرات هذه الإستراتيجية ومؤشرات أدائها وملخص التقدم في مشاريع العام المالي الحالي2021م.

واستعرض المجلس تقرير الأداء العام للصندوق من بداية العام المالي الحالي حتى نهاية شهر أغسطس المنصرم الذي أوضح مراحل إنجاز وتطوير أعمال الصندوق في مجالات الائتمان والتحصيل وتقنية المعلومات والاستثمار وبيانات التوازن المالي.

واعتمد المجلس السياسة العامة للأمن السيبراني في الصندوق التي تهدف إلى توفير متطلبات الأمن السيبراني المبنية على أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بتوثيق متطلبات الأمن السيبراني والتزام صندوق التنمية الزراعية بها، لتقليل المخاطر السيبرانية وحماية الصندوق من التهديدات الداخلية والخارجية، من خلال التركيز على المحاور الأساسية للحماية، والالتزام بمتطلبات الأعمال التنظيمية الخاصة بـالصندوق، والمتطلبات التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة الصادرة من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

وبحث مجلس إدارة الصندوق تقارير اللجان المنبثقة عنه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.