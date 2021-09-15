عقدت الجمعية الخيرية في بني سعد جنوب الطائف، مساء أمس، اجتماعها لمناقشة ميزانيها وذلك بحضور نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بالطائف المشرف على الجمعية ناصر البقمي، واستعرض مدير عام الجمعية، خيران الثبيتي الميزانية والخدمات التي قدمتها الجمعية خلال جائحة كورونا والمساعدات العينية والنقدية التي قدمتها الجمعية للمسجلين بها، والتي شملت السلال الغذائية والتمور والبطانيات وكسوة الشتاء وكذلك الحقائب المدرسية للطلاب والطالبات، وغيرها من الخدمات التي تقدم للسكان.

وثمن ناصر البقمي جهود العاملين في الجمعية متمنياً لهم التوفيق، حاثاً على استقطاب أكبر عدد من الأعضاء، والبحث عن شراكات مع القطاع العام والخاص، وتنويع مصادر الدخل للجمعية؛ لتستمر في أداء رسالتها للمحتاجين.