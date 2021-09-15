رعى محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، حفل اللقاء السنوي المفتوح لرجال الأعمال لعام 2021 م، بغرفة حفر الباطن، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة بمقر الغرفة التجارية، وسط حضور كبير لرجال وسيدات الأعمال في المحافظة من مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمشتركين بالغرفة.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس الإدارة رفيدان بن دمخ المطيري بالأمير منصور بن محمد وبرجال الأعمال ومشتركي الغرفة، وتحدث عن الدور الفعّال لرجال الأعمال ومساهمتهم الفاعلة بدعم العديد من البرامج التي تخدم المحافظة.

وأوضح المطيري أن غرفة حفر الباطن تشهد نشاطا مكثفا وملموسا يعكس طموحات مجلس الإدارة والقطاع الخاص في المحافظة لتطوير بيئة الاستثمار وإثرائها وتوسيع أنشطتها الفاعلة التي فيها جذب لمزيد من الاستثمارات في شتى المجالات لتواكب التطورات المتسارعة في تنويع وتنظيم الأعمال الاستثمارية والاقتصادية وذلك انطلاقا من تحقيق رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة.

وأضاف: من أهم الإنجازات التي حققتها غرفة حفر الباطن هي تدريب وتأهيل 2000 شاب وشابة وتأهيلهم لسوق العمل وتنظيم العديد من الفعاليات تجاوزت في مجملها 150 فعالية ما بين ورشة عمل ودورة تدريبية وملتقى واجتماع وزيارة وتنظيم أول ملتقى نسائي في تاريخ المحافظة حقق نتائج إيجابية في حل العديد من المعوقات أمام سيدات الأعمال، إضافة إلى مساهمة الغرفة بتأسيس جمعية الثروة الحيوانية كأول جمعية تعاونية متخصصه في الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية، والمساهمة بإعداد دراسة جدوى متكاملة لإقامة مصنع أسمنت بمحافظة حفر الباطن والمساهمة الكبيرة في دعم المحافل الوطنية والاجتماعية ودعم الجمعيات الخيرية في المحافظة».

تلا ذلك عرض مرئي للخطة الإستراتيجية للغرفة 2020 /2025.

بدوره، ثمن محافظ حفر الباطن دور الغرفة ورجال الأعمال بالمحافظة في دعم العديد من الفعاليات والأنشطة الوطنية والاجتماعية، مشيداً بدور رجال الأعمال في دفع عجلة التنمية في محافظة حفر الباطن، ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من دعم واهتمام وتطوير للقطاع الخاص وجذب الاستثمارات للمملكة، مؤكدا على دور الغرفة ورجال الأعمال في دفع عجلة التنمية في محافظة حفر الباطن من الجانب الاقتصادي من خلال الفرص الاستثمارية نظرا لما تتمتع به المحافظة من مزايا وروافد اقتصادية متنوعة جاذبة للاستثمار يجب استغلالها تحقيقا لرؤية المملكة 2030.

واستمع محافظ حفر الباطن خلال اللقاء لمداخلات رجال الأعمال ومقترحاتهم التي يتطلعون أن تسهم في عملية التنمية وتنوع الاستثمارات بالمحافظة، مبدياً سموه جاهزية المحافظة على تذليل أي عقبات تعترض رجال الأعمال للاستثمار وتنمية المحافظة من خلال التنسيق والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وفي ختام اللقاء كرم المحافظ عددا من اللجان القطاعية المتميزة في غرفة حفر الباطن.