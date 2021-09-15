قام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، يرافقه وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بزيارة إلى الجناح السعودي المشارك في معرض معدات الدفاع والأمن الدولي (DSEI) في العاصمة البريطانية لندن.

واطلع الأمير خالد بن بندر بن سلطان خلال الزيارة على ما يشهده قطاع الصناعات العسكرية السعودية من خطوات متسارعة نحو التوطين، وما يزخر به القطاع من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية.

كما استمع إلى شرح حول أبرز مستهدفات القطاع بالمملكة، وفرصه الاستثمارية الواعدة، وسعي الهيئة العامة للصناعات العسكرية إلى تجسيد الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة بتوطين القطاع بما يزيد على 50% من الإنفاق على المعدات والخدمات العسكرية بحلول 2030.

وأعرب الأمير خالد بن بندر بن سلطان في ختام الزيارة عن تقديره للجهود التي بُذلت لتمثيل المملكة العربية السعودية عبر جناحها السعودي المشارك في المعرض الدولي، وما تضمنه من محفزات كبيرة وفرص استثمارية واعدة عبر فتح آفاق التعاون الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية، وعقد الشراكات النوعية مع الشركات السعودية العاملة في القطاع والمتخصصة في الصناعات الدفاعية والأمنية.