عبر عدد من المثقفين والمهتمين بمحافظة فرسان بمنطقة جازان عن سعادتهم بإعلان منظمة اليونسكو اليوم اختيار جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي لدى منظمة اليونسكو.

ويأتي هذا الاختيار لما تتميز به جزر فرسان من مقومات طبيعية ذات جذب سياحي.

وكان محتوى ملف فرسان الطبيعي حافلا بالأماكن ذات الطبيعة المتعددة التي تتميز بها فرسان من حيث الجزر الخلابة بتنوعها البحري الفريد ومحمية الغزلان بمسامه الغزال الآدمي الفرساني وجمال تراثها ونقوش الأماكن الأثرية الضاربة في عمق التاريخ، ويقف شاهدا على ذلك منزل أحمد المنور الرفاعي ومسجد النجدي وقرية القصار الأثرية، وكذلك تتميز فرسان بوجود أشجار المنجروف ذات الجمال السحري وسط مياه البحر، وأصبحت مقصدا للزوار للاستجمام بهذه المنطقة الطبيعية.

وغرد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود عبر حسابه بـ«تويتر» باختيار جزر فرسان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في اليونسكو، ونائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد آل سعود غرد عن شكره للقيادة الحكيمة وبدعم وتوجيهات ولي العهد الذي أضاف إنجازاً جديداً من إنجازات الوطن العظيم.

من جهته، أعرب محافظ جزر فرسان عبدالله محمد الظافري عن سعادته الكبيرة بهذا الخبر السعيد بتسجيل محمية جزر فرسان كأول محمية طبيعية تسجل في اليونسكو، مثمنا الدور الكبير للجمعية السعودية للمحافظة على التراث "نحن تراثنا" الشريك الرسمي لمنظمة اليونسكو والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مقدما الشكر لكافة الوزارات والهيئات الحكومية ولكافة الإدارات الحكومية في المحافظة والتي ساهمت في إنجاز الملف. واعتبر الظافري أن الخصائص والميز النسبية التي تمتلكها جزر فرسان هو ما أهلها أن تحظى بهذه القيمة العالمية، ورفع محافظ جزر فرسان أسمى التهاني مقرونة بالشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير منطقة جازان ونائبه ولوزير الثقافة بهذه المناسبة.

ورفع شيخ شمل فرسان الشيخ محمد بن هادي الراجحي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تسجيل محافظة جزر فرسان في منظمة اليونسكو للتراث. وقال سينعكس الإنجاز إيجاباً على بلادنا ومنطقة جازان ومحافظة جزر فرسان، وشكر أمير جازان ونائبه على جهودهما المباركة التي أثمرت عن تحقيق هذا الإنجاز ولوزير الثقافة على ما يبذله من أجل عالمية المواقع الأثرية والتاريخية.

من جانبه، قال عضو مجلس المنطقة إبراهيم بن حسين الصيادي إن تسجيل محافظة جزر فرسان كأول موقع على لائحة برنامج الإنسان والمحيط الحيوي خبر مفرح وسار. ورفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمير المنطقة ونائبه ووزير الثقافة على «ما حظيت به جزيرتنا الأنيقة من اهتمام ورعاية، باعتبارها الواعدة والمتنوعة والوجهة السياحية القادمة الزاخرة بهويتها العمرانية وخلجان سواحلها الدافئة وبغزلانها ووديانها ونخلها وبوح قماريها، كلها تشاطرنا هذا العرس وهذه الفرحة الغامرة التي سوف تسكب بوحها نحو القادم الأجمل فيما تبنته رؤية ولي العهد والتي بدأنا نقطف ثمارها ونجني حصادها لغد زاهر في وطن يجمعنا في ذاكرة واحدة».

ورفع شيخ الصيادين بجزر فرسان عبد الله محمد نسيب التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين على تحقيق هذا الإنجاز باختيار وتسجيل جزر فرسان الزاخرة بالتنوع البيئي كموقع للمملكة على لائحة برنامج الإنسان والمحيط والذي يسهم في الحفاظ على البيئة والتنوع في الأحياء البحرية الذي يخدم السائح ممثلة في الغطاء النباتي والشواطئ الرملية والمحمية النادرة في وجود الغزال الآدمي، كما أن هدا التنوع البحري من خلجان وجزر متنوعه بكل مقومات السياحة تعطي حافزا لمرتاديها من هواة الغوص والصيادين في هذه المحافظة بجذب سياحي كمصدر رزق وتوفر الأسماك بشتى أنواعها، ومهما قلت لن يكفي عن هذه المحافظة في تنوعها البيئي والجغرافي.

وقال عضو الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والمشرف على الملف في محافظة فرسان عثمان بن أبكر حمق: تتوالى الإنجازات وتتحقق الأحلام في عهد الخير والنماء، وسعدنا بهذا الخبر السعيد بتسجل محمية جزر فرسان في منظمة اليونسكو للتراث غير المادي. وأضاف: نشعر بالفخر والاعتزاز بهذا المنجز وبهذه المناسبة بصفتي المشرف على هذا الملف ومن أبناء فرسان فشعوري لا يوصف وأنا أرى مجهود أكثر من سنتين من إنجاز هذا الملف، وأرفع التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ولأمير المنطقة ونائبه ولكافة أبناء المملكة.