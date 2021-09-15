فاز البنك السعودي البريطاني (ساب) بجائزة «البنك الرائد في تمويل المشاريع المستدامة في الشرق الأوسط» لعام 2021 من مجلة جلوبال فاينانس المصرفية العالمية، وذلك ضمن فعاليات جوائز التميز السنوية لتكريم أفضل المؤسسات المالية حول العالم.

وتم اختيار بنك ساب لنيل هذه الجائزة بناء على مجموعة من المعايير العالمية للتميز في عدة مجالات يأتي في مقدمتها، التمويل المستدام، ودعم المجتمع، وتنمية الأسواق الناشئة، والبنية التحتية. مما يعكس جهود البنك المبذولة في مجال الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في المملكة والمنطقة ككل.

ويهدف برنامج الجوائز المقدم مؤخراٌ الى تكريم المؤسسات الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال الاستدامة وتمويل المبادرات المصممة للتخفيف من الآثار السلبية للمناخ والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للبشرية.

وبهذه المناسبة صرح الأستاذ ماجد نجم، نائب العضو المنتدب لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية في ساب، قائلاً: «فخورون بالحصول على هذه الجائزة القيمة التي تشكل دليلاً حقيقياً على الدور المحوري الذي تلعبه مبادئ الاستدامة المجتمعية والبيئية في إستراتيجية البنك. ونتطلع إلى الإسهام بفاعلية أكثر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد توافقاً مع رؤية المملكة 2030». مؤكداً على أن بنك ساب على أتم الاستعداد لدعم مبادرات التنمية المستدامة والمساهمة الفاعلة في التحول نحو دعم وتشجيع المبادرات الخضراء والمشاريع الصديقة للبيئة.

ومن الجدير بالذكر، أن بنك ساب يضع الاستدامة والحوكمة الاجتماعية والبيئية والمؤسسية في صميم اهتمام إستراتيجيته للسنوات الخمس القادمة، وساهم في إرساء معايير جديدة في مجال القروض الخضراء تمثلت بمشاركته كأحد المنظمين الرئيسيين لأول تسهيل ائتماني أخضر مقوم بالريال السعودي، للتمويل المجمع بـ14 مليار ريال سعودي لصالح شركة البحر الأحمر للتطوير، أحد أهم المشاريع الرائدة في تطوير السياحة الفاخرة في المملكة.