رأس أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الأولى للمجلس في دورته الثالثة للعام المالي 2021، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور نائب أمير المنطقة نائب رئيس المجلس الأمير سعود بن خالد الفيصل.

وفي مستهل الجلسة أشار إلى أن إطلاق جائزة التميز للشباب بهدف دعمهم وتعزيز معاني البناء والانتماء والمواطنة الفاعلة، من خلال تنمية مهاراتهم وتحفيزهم للإبداع والابتكار بما يساعدهم على المساهمة في برامج التنمية المستدامة على مستوى المنطقة بكافة المحاور الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

بعد ذلك، جرى استعراض جدول أعمال الجلسة والذي تضمن عرضاً من قبل إدارة التعليم بالمنطقة، عن مُجمل الاستعدادات لانطلاقة العام الدراسي الحالي، وثمن المجلس جهود إدارة تعليم المنطقة والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها لتهيئة المرافق وتجهيز الكوادر التعليمية وفقاً لمتطلبات المرحلة الصحية الحالية في ظل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الجهات المختصة.

كما اطلع المجلس على العرض المقدّم من قبل الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، الذي تضمن موجزاً عن تأثير جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية بالمنطقة، وأصدر المجلس توصيته بالتأكيد على أهمية تقديم الجهات المعنية بالمنطقة الدعم والتسهيلات اللازمة للقطاعات التجارية والاستثمارية المختلفة، بما يسهم في استعادة نمو نشاطاتها مع انحسار تأثيرات الجائحة بمشيئة الله، كما قرر المجلس تكليف الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، بعمل دراسة متخصصة لتشخيص الوضع القائم للقطاعات المتأثرة بالجائحة ومدى استفادتها من برامج الدعم التحفيزية التي قدمتها الوزارات المختصة، بالاضافة إلى اقتراح المبادرات التي من الممكن أن تسهم في معالجة تلك التأثيرات.

وخلال الجلسة، وجّه أمير المنطقة بسرعة تهيئة المنتزهات البرية بالخدمات اللازمة وإعداد وتنظيم برامج وفعاليات شتوية بالتزامن مع موسم الشتاء القادم، وأعرب عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، على جهود الوزارة في دعم وتطوير المتنزهات البرية في المنطقة، كما استعرض المجلس التقرير الخاص بتطوير متنزهات المنطقة، وأقر الخطة الزمنية المقدمة من فريق العمل مع التأكيد على مراعاة المحافظة على البيئة الطبيعية ومكوناتها واستقصاء رغبات الأهالي حول عناصر التطوير.

وأوضح أمين عام المجلس المهندس محمد بن إبراهيم عباس أن المجلس استعرض واعتمد أولويات مشاريع الجهات للعام المالي القادم 2022، وثمن المجلس جهود وزارة التعليم في دعم المشـاريع التعليمية بالمنطقة، مشيراً إلى أهمية ترسية مـشاريغ مبادرة مسار البناء والصيانة والتحويل (P.P.P) لـ 60 مشـروعاً تعليمياً، كما أوصى المجلس بضرورة دعم مدارس محافظتي الحناكية وبدر، بصالتين رياضيتين لكل محافظة بصفة عاجلة، دعماً للبرامج الطلابية في المجالات الرياضية والثقافية المختلفة.