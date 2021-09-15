عقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة عسير، اجتماعه الختامي في مقر الأمانة برئاسة أمين عسير، ورئيس المجلس التأسيسي الدكتور وليد الحميدي، الذي أكد أن تأسيس شركة الأمانة جاء وفقاً لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لتأسيس الشركة وفق خطة طموحة. وقد تم استعراض جميع عناصر خطة التأسيس التي تم إنجازها في الفترة السابقة خلال الاجتماع، كما تم الاطلاع على عناصر التقرير الختامي لأعمال التأسيس والذي سيتم الرفع به إلى الوزارة كخطوة أولية مستحقة، واستكمال الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للإعلان عن تأسيس شركة الأمانة. وفي ختام الاجتماع، أوصى المجلس التأسيسي باعتماد الخطة الإستراتيجية للشركة، والنموذج المالي، واسم الشركة الذي سيتم الإفصاح عنه لاحقاً.