أزالت أمانة منطقة تبوك منذ بدء العمل في برنامج معالجة التشوه البصري وحتى اليوم، ما يزيد على 188 ألف متر مكعب من مخلفات البناء والهدم، وإزالة 1312 مركبة مهملة وهياكل تالفة ومعدات متعطلة من المحاور والشوارع الرئيسية بالمنطقة، كما قامت بمعالجة 15270 ألف متر مربع من الكتابات المشوهة للجدران، ضمن جهودها في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوّه البصري في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأكدت «الأمانة» مواصلة أعمالها مع البلديات التابعة لها أعمال رفع المخلفات والأنقاض والهناجر العشوائية المشوّهة للمظهر العام، إضافةً إلى إزالة الصبات الخرسانية المشوهة في عدة مواقع، حيث تمت معالجة 13541 ألف متر مربع من الأرصفة المتهالكة، وأكثر من 10 آلاف متر مربع من حفر الشوارع، ودهان وتحسين 55535 ألف متر طولي من بردورات الأرصفة والخطوط الأرضية، وإزالة 11794 من حواجز الحفريات، ومعالجة وتركيب 5598 عمود إنارة، مبينةً بالوقت ذاته أنها عززت برامج معالجة التشوه البصري من خلال زيادة أعداد فرق المعالجة والعمالة والآليات، وتسريع وتيرة العمل بالمشاريع الحالية بما يحقق تطلعات مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمعالجة العناصر المشوهة والأكثر شيوعاً عبر حلول سريعة وأخرى متوسطة الأمد، كما أشارت الأمانة إلى أنها تعمل على مدار الساعة على كافة محاور التشوه البصري وذلك تحسيناً للمشهد الحضري بالمنطقة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها لتحقيق أهداف البرنامج من خلال الإبلاغ عن المخالفين والمتسببين بالتشوهات البصرية، عبر تطبيقات الأمانات الخاصة أو عبر رقم البلاغات 940.