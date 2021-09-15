أطلقت «صحة عسير» ممثلة بفرق التوعية الصحية حملة «اسألني عن اللقاح» التي تهدف إلى الإجابة على استفسارات المواطنين والمقيمين في ما يتعلق بلقاح كورونا (كوفيد - 19)، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وحث المجتمع على أهمية أخذ اللقاح من خلال التسجيل عبر تطبيق صحتي، وذلك بمشاركة عدد من الأطباء المؤهلين للإجابة على الاستفسارات الخاصة باللقاح.

وتستهدف الحملة توعية المواطنين والمقيمين في الميادين العامة والمجمعات التجارية، حيث قامت عدد من المستشفيات والقطاعات الصحية بصحة عسير بتفعيل الحملة في المجمعات التجارية والمدارس والميادين العامة، ومنها مستشفى أبها للولادة والأطفال، ومستشفى الخميس العام، ومستشفى الخميس للولادة والأطفال، ومستشفى إرادة والصحة النفسية بأبها، والقطاع الصحي بخميس مشيط، ومستشفى محايل العام، ومستشفى المجاردة العام، والقطاع الصحي ومستشفى أحد رفيدة، والقطاع الصحي ومستشفى سراة عبيدة، والقطاع الصحي ومستشفى ظهران الجنوب، والقطاع الصحي بأبها، والقطاع الصحي برجال ألمع، والقطاع الصحي ومستشفى تنومة، والقطاع الصحي بالقحمة، والقطاع الصحي في محافظة بارق، والقطاع الصحي ومستشفى الفرشة.