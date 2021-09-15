بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لأوبرادور، ولحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لأوبرادور، راجياً لحكومة وشعب الولايات المتحدة المكسيكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.