أطلق وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مبادرة «العودة إلى المدارس» التي تتضمن مشاريع تدعم الطلاب والطالبات المستهدفين من المبادرة؛ كحافز لهم للانطلاق في مرحلة جديدة في حياتهم الدراسية.

وتتضمن المبادرة مشروع «الحقيبة المدرسية» التي تهدف إلى تأمين 170 ألف حقيبة مدرسية متكاملة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية المستهدفين؛ دعماً وتشجيعاً لهم في مدارس القرى والهجر النائية في جميع إدارات التعليم، ومشروع «فصول الإبداع والذكاء الاصطناعي والروبوتات» الذي سيبدأ بإطلاق 8 معامل لتدريب عدد من الطلاب والطالبات في مجال بناء وبرمجة الروبوت والذكاء الاصطناعي في العالم الجديد، ومشروع دروس التقوية والتدريب الإلكتروني.

وأشاد وزير التعليم بالدعم المستمر الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للتعليم، وتوفير كل ما يحتاجه أبناؤهم وبناتهم الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد، وتيسير رحلتهم التعليمية، منوهاً بالشراكة الإستراتيجية الفاعلة مع القطاع الخاص والشركات المساهمة في تحقيق التكامل وتنسيق الجهود لخدمة المستهدفين من المبادرات، وتعزيز فرص المسؤولية المجتمعية، وتنويع مجالاتها، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.