بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيكاراغوا الرئيس دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السلفادور الرئيس نجيب بوكيلة،، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق اطراد التقدم والازدهار. وفي السياق، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية هندوراس الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز،، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق، اطراد التقدم والازدهار.