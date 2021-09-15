بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة شفوية، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الرئيس عبدالمجيد تبون، تتعلق بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.نقل الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية أمس.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها في المجالات كافة. وتطرق الجانبان إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، ومنها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.