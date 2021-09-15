بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية نيكاراغوا الرئيس دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية السلفادور الرئيس نجيب بوكيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وفي السياق، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية هندوراس الرئيس خوان أورلاندو هيرنانديز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.