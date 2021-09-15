أكد عضو مجلس الشورى الدكتور محمد آل عباس، إمكانية تنمية مؤسسة التقاعد لإيراداتها وتحسين معدلات العائد على الاستثمار، وقال إن حلول المؤسسة عن العجز تدور حول تعديل الأنظمة، بينما يمكن معالجة العجز من خلال تعزيز الإيرادات. وكشف بأن اللجنة المختصة أجابت عن ذلك بأن المجلس سبق أن ناقش موضوع العجز وموضوعات الاستثمار عبر شركة رائدة ومعدلات العائد من خلال توصيات عدة، مشيراً إلى متابعة اللجنة ما يستجد بشأنها، وأكدت في جلسة أمس بعض تلك التوصيات وما زالت تتابع ما يستجد بشأن التوصيات الأخرى.وفي شأن العناية بالمتقاعدين طالب آل عباس بأن تقوم المؤسسة بتغطية تأمين طبي للمستفيدين، إضافة لتوصية سابقة للمجلس في التقرير الماضي حول تقديم وتحسين الخدمات للمتقاعدين، وطالب بإنشاء إدارة خاصة بتحسين الخدمات، وتعزيز منصة تقدير، بحكم أن اللجنة ناقشت مع مؤسسة التقاعد وضع المنصة كونها حديثة وتحتاج إلى تعريف وتثقيف المستفيدين بآليات استخدامها، لافتاً إلى أن اللجنة تقدمت بتوصية في هذا الشأن.