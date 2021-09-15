يفتتح مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم، أعمال جائزة مكة للتميّز في دورتها الـ13 لعام 1443، ويدشّن منصتها الرقمية التفاعلية التي تأتي متناغمة مع خطط الإمارة نحو التحوّل الرقمي في مختلف المجالات بما يخدم المنطقة إنساناً ومكاناً.وأوضح المشرف العام على الجائزة وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني، أن الجائزة التي حصل عليها منذ انطلاقتها ما يزيد على 105 جهات حكومية وأهلية وفرد في المنطقة، تهدفُ إلى تشجيع العمل المميز وتحفيز جهود الجهات والأفراد بما ينعكس إيجاباً على تجويد الأعمال وإتقانها وصولاً للارتقاء بالمنطقة وإنسانها في مختلف الجوانب، مشيراً إلى أن الجائزة أخذت على عاتقها إبراز الإبداع الحضاري وتشجيع الاستعانة بالتقنية وتوظيفها لصالح التنمية والتطوير، وذلك أحد أهم مستهدفات إستراتيجية المنطقة المبنية على بناء الإنسان وتنمية المكان ويحقق في الوقت ذاته أحد أهداف رؤية 2030 في جانب تعزيز الإبداع والعناية به وتشجيعه.وأضاف أنه بدعم وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه أخذت الجائزة على عاتقها تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة عبر التنافس الهادف الذي يسهم في تشجيع العمل المتميز وتكريم الجهد البارز للجهات والأفراد وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.