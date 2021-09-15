أعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي عن حالات وباء كورونا أمس (الثلاثاء)، تسجيل 69 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية وتعافي 46 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2340 منها 459 حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة وصل إلى 546.163 حالة، وحالات التعافي 535.190، مع تسجيل 5 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات في المملكة منذ ظهور أول حالة إلى 8633.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفايروس، مؤكدة أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من المضاعفات.69 حالة جديدة46 متعافيا2340 نشطة459 حرجة