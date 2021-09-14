نجح فريق التأهيل الطبي بمستشفى الدرب العام بجازان في إعادة الحركة لمريض يبلغ من العمر 20 سنة وإنهاء معاناته من ضمور عضلي في الأطراف، والاعتماد على نفسه بعد أن كان عاجزاً عن الحركة.

وقالت «صحة جازان» ان قسم التأهيل الطبي بمستشفى الدرب العام استقبل احالة طبية من احد الأقسام العلاجية لمريض يبلغ من العمر 20 سنة كان يعاني من ضمور عضلي في اطرافه خاصة في الجانب الايمن نتيجة إصابة في الرأس جعلته غير قادر على الحركة نهائياً.

وبعد معاينته من قبل فريق التأهيل الطبي تم إعداد وتنفيذ خطة تأهيلية مكثفة للمريض على عدد من المراحل كالتمارين العلاجية لتقوية الأطراف وتمارين تعزيز الجهاز التنفسي، إضافة إلى التدريب على الوقوف والمشي باستخدام الأجهزة المساعدة، وتمارين التوازن مع التركيز على الأهداف الوظيفية للأنشطة اليومية، التي حققت أهدافها وتكللت الخطة بالنجاح.

وتحققت نتائج خطة التأهيل الطبي، وأصبح المريض قادراً على الحركة والاعتماد على نفسه وممارسة الانشطة اليومية بشكل طبيعي.