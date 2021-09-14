نجح فريق جراحة الوجه والفكين بمستشفى أبو عريش العام في تثبيت كسور في وجه فتاة بطريقة تجميلية بعد تعرضها لعدة كسور في الوجه.

وذكرت إدارة المستشفى أن قسم الطوارئ استقبل فتاة في الـ17 من العمر متعرضة لحادثة مرورية ومصابة بعدة كسور في الوجه، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات اللازمة من قبل الفريق الطبي وقرر إجراء عملية جراحية لتثبيت الكسور مع مراعاة عدم ترك آثار في الوجه بطريقة تجميلية وتكللت ولله الحمد بالنجاح وغادرت الفتاة المستشفى وهي بصحة جيدة.

وبينت الإدارة أن العملية تعد من العمليات الكبرى النوعية والتي لا تجرى إلا في المراكز المتخصصة لجراحة الوجه والفكين وجراحة التجميل.