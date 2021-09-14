كرَم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بحضور قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، الجندي أول فايز الغامدي.

وقدّم سموه شكره للجندي الغامدي على موقفه الإنساني مع معتمر كان يشكو حرارة الشمس، وطلب مظلته فما كان منه إلا أن قدمها له، فيما عبّر الغامدي عن شكره لسموه على هذه اللفتة التي تؤكد حرصه على تحفيز وتشجيع منسوبي القطاعات الأمنية.

كما كرّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة الشاب محمد العامري، الذي أنقذ أطفالاً كانوا داخل مركبة والدهم بعد تحركها من موقع وقوفها نحو خط سير المركبات.

وشكر سموه العامري نظير تصرفه البطولي، فيما عبر الشاب عن شكره لسموه على هذه اللفتة الكريمة.

وكرّم الأمير خالد الفيصل لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى عبدالرحمن القرشي لحصوله على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب البارالمبية «بارالمبياد طوكيو 2021».

وهنأ سموه اللاعب القرشي بهذا الإنجاز، فيما قدّم القرشي شكره لسموه، مؤكداً أن ذلك سيكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد.