فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك فعاليات اليوم العالمي للإسعافات الأولية من خلال إقامة 8 فعاليات توعوية وتثقيفية بالمنطقة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك محمد العنزي أن المشاركة تضمنت إقامة معرض وفرق إسعافية جوالة شارك بها أكثر من 100 متطوع ومتطوعة بنحو 700 ساعة تطوعية، تضمنت تقديم نبذة لمرتادي الأماكن العامة عن الإسعافات الأولية، ومتى وكيف تقدم، وتطبيق بعض المهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي، وإيقاف النزيف، وكذلك التعريف بـ«تطبيق أسعفني»، والالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة.

وبين أن الفعاليات مستمرة ثلاثة أيام، تهدف إلى رفع الوعي لدى الأفراد والمجتمع واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعياً الجميع إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات المجانية التي تقدمها بالتزامن مع اليوم العالمي للإسعافات الأولية.