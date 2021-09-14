دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني بمكتبه بالإمارة اليوم إلكترونياً، فعاليات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية، الذي ينظمه فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، ضمن سلسلة البرامج المقدمة في اليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يصادف (الرابع عشر) من شهر سبتمبر من كل عام. واستمع الحقباني إلى شرح من مدير فرع الهلال الأحمر بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي عن الفعاليات والبرامج والأنشطة المصاحبة للبرنامج. وأوضح العنزي أن البرنامج الذي التحق به عدد من منسوبي إمارة المنطقة يتضمن إقامة دورات تدريبية في الإسعافات الطبية الأولية التي تواجه المواطنين والمقيمين أثناء حياتهم اليومية مثل حالات توقف القلب وإيقاف النزيف، وعمل الإنعاش القلبي الرئوي والحوادث وكذلك التعريف بتطبيق أسعفني، مشيراً إلى تقديم شهادة معتمدة من هيئة الهلال الأحمر السعودي لكل متدرب، معرباً عن شكره لوكيل إمارة منطقة تبوك على تدشين فعاليات برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية.