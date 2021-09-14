أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 96 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، ورصد تعافي 46 حالة، ووفاة 5 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 546,163 حالة، من بينها 2340 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 459 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 535,190 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8633 حالة وفاة.

وأكدت «الصحة» أهمية استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية واستكمال التحصين بجرعتين للحماية من مضاعفات فايروس كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.