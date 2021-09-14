أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في منطقة الجوف بحق حسن بن جريد بن حسن الشمري (سعودي الجنسية) لإقدامه على قتل بسام بن برقع بن ملاهد العنزي (سعودي الجنسية) وذلك بدهسه بسيارته مما أدى لوفاته.

ووفقا لبيان «الداخلية»، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة القريات بمنطقة الجوف.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.