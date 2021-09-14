ينطلق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي خلال الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم في مقره بشمال الرياض، حيث يعدُّ المعرض أكبر تجمعٍ لهواة الصقور والصيد على مستوى الشرق الأوسط، كما يمثِّل فعالية ثقافية تراثية تهدف إلى تعزيز ثقافة الصيد والصقَّارة على مستوى العالم، والمنصة الأولى بالمملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد بالصقور ومستلزماتها.

ويترقب هُواة الصَّيدِ والصقور بالمنطقة، إطلاق شارة بدء المعرض، بهدف الاطلاع على أحدث أنواع الأسلحة النارية وأفضل المنتجات والمعدات في عالم الصيد عبر كبرى شركات الأسلحة المحلية والدولية المتخصصة في مجال الصيد، ومزارع الصقور العالمية القادمة من مختلف أنحاء العالم.

وكان المعرض حقق في نسختيه الأولى والثانية أصداء قوية وإقبالا كبيرا من قبل كافة شرائح المجتمع إلى جانب الصقارين والهواة والمهتمين محليًا وعالميًا.

وفي الجانب التراثي، أعد نادي الصقور السعودي في النسخة الثالثة، فعاليات ثقافية تراثية تناسب جميع أفراد العائلة؛ حيث سيتم إنشاء ميدان للرماية والقرية السعودية وإعداد منطقة التفاعل العائلية ومنطقة للفنون ومنطقة للمغامرات والتخييم ومنطقة خاصة بالأطفال (صقَّار المستقبل)، وتأتي هذه المناطق ضمن 24 منطقة يضمها المعرض، إلى جانب مناطق لعرض الصقور وأجنحة للأسلحة ومنطقة للصيد، ومنطقة للمتحف.

ويهدف نادي الصقور السعودي من خلال المعرض إلى التعريف بالتراث والهوية الوطنية للمملكة، ونقلها إلى الأجيال القادمة للإسهام في إبراز هواية الصقارة والصيد، وجمع هواة الصقور والصيد في فعالية ثقافية تراثية، إلى جانب الاعتزاز بالإرث العريق والحفاظ عليه.