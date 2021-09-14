تعتزم NHC الوطنية للإسكان المطور الوطني إتاحة 3 مجتمعات سكنية جديدة في مدينة الرياض خلال الأعوام القليلة القادمة لتوفير أكثر من 65 ألف وحدة سكنية متنوعة، وتتوزع تلك الوحدات في عدة مواقع بالعاصمة تتجاوز مساحتها الإجمالية 40 مليون م2 في شرق وجنوب الرياض. ويأتي ذلك امتداداً لدور الشركة في دعم وتمكين ضخ أكثر من ١٤٧ ألف وحدة سكنية في الرياض.

وتشمل المجتمعات السكنية الجديدة ضاحية في شرق الرياض تمتد على مساحة تتجاوز 35 مليون م2 وتوفر أكثر من 60 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع في جنوب الرياض يوفّر ما يقارب 3 آلاف وحدة سكنية على مساحة تصل لنحو 4 ملايين م2، وذلك ضمن خطط الشركة لزيادة المعروض العقاري السكني وتعزيز توازن السوق.

وسجلت المشاريع التي أطلقتها NHC الوطنية للإسكان إقبالا كبيرا، وهو ما يعكس الامتيازات التي تحظى بها هذه المجتمعات السكنية من حيث الموقع والأسعار وتوفير معايير جودة الحياة.

وتأتي هذه المجتمعات استكمالاً لمسار «NHCالوطنية للإسكان» في تحقيق رؤية 2030 التي تستهدف إلى رفع نسبة تملك الأسر السعوادية لمساكنهم الخاصة إلى 70%، فأنشأت 7 ضواحي سكنية، هي: «الجوان»، و«الجوهرة»، و«الميار»، و«الواجهة»، و«السديم»، و«الدار»، و«خيالا».

وتقود NHC الوطنية للإسكان بالتطوير العقاري في جميع مدن ومناطق المملكة بالشراكة مع القطاع الخاص، ويأتي على رأسها ضاحية الجوان بالرياض التي تعد الأكبر في المملكة بعد مضاعفة مساحتها إلى أكثر من 30 مليون م2 بتوجيه من ولي العهد، وتسعى الشركة لصناعة عقارية تعزز تنوع الاقتصاد الوطني وتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة نسبة المحتوى المحلي في الصناعة، وتسهيل تملك الأسر السعودية في مجتمعات عمرانية حديثة ذات بنية تحتية قوية.

وشهدت مشاريع ضاحية «خيالا» شمال محافظة جدة (مشروع المهندية ودار سمو وسما جدة وميلاء) حجزاً لكامل الوحدات التي تم طرحها خلال أيام قليلة، بالإضافة إلى المجتمعات السكنية ضمن ضاحية الجوان شمال العاصمة الرياض وتشمل: «الرابية»، و«النرجس فيو»، و«سرايا الجوان»، و«نساج تاون»، و«المهندية»، و«أصالة الجوان»، و«رواء».

يذكر أن NHC الوطنية للإسكان أعلنت خلال الشهر الماضي أن المعروض العقاري السكني في الرياض سيصل إلى أكثر من 147 ألف وحدة سكنية بأسعار تبدأ من 300 ألف ريال وبنماذج متنوعة وضمن مجتمعات سكنية توفر أسلوب حياة يلائم تطلعات الأسر السعودية وذلك بدعم وتمكين الوطنية للإسكان.