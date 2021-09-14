اطلع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي صباح اليوم (الثلاثاء)، من خلال زيارتة لمجمع إرادة للصحة النفسية على العيادات الافتراضية، حيث تتيح هذه العيادة التواصل المباشر بين الأطباء ومرضاهم أثناء الموعد المحدد لكل مريض من خلال برنامج صحتي، كما أنها تتيح لهم الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة، إذ تصل رسائل نصية للمريض بالموعد والوقت المحدد، وكذلك رابط يتيح استخدام الخدمة.

وأوضح مدير مجمع إرادة للصحة النفسية الأخصائي خالد عوضة الزهراني أن هذه العيادة الافتراضية تحافظ على الخصوصية للمريض وتوفر الجهد والوقت وتحمي من التعرض لاسمح الله إلى أي عدوى.

وأكد الأخصائي الزهراني أن عدد المستفيدين من هذه العيادة أكثر من 1728 مريضا خلال ستة أشهر، حيث يقوم فريق طبي مكون من 6 استشاريين و36 طبيبا أخصائيا و3 فنيي تمريض من خلال 5 عيادات بخدمة المراجعين، ويكون التواصل ما بين الطبيب والمريض بشكل مرئي عن طريق تطبيق صحتي أو الاتصال الهاتفي، والحجز للعيادة عن طريق منسقي العيادات الافتراضية.