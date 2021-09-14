أصدرت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء) بياناً بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً في محافظة جدة بحق أحمد صالح حسن عتيق (يمني الجنسية) لإقدامه على قتل نبيل محمد عبدالله الحجري (يمني الجنسية)، وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته.

وبحسب بيان «الداخلية»، فقد تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني اليوم بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تُعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.