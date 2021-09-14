بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لهيرنانديز، ولحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوستاريكا كارولس ألفارادو كيسادا، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لكيسادا، ولحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوكيلة، ولحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسافيدرا، ولحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهيرنانديز، راجياً لحكومة وشعب جمهورية هندوراس الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية كوستاريكا كارولس ألفارادو كيسادا، بمناسبة ذكرى مرور 200 عام على استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لكيسادا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوستاريكا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبوكيلة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية السلفادور الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية نيكاراغوا دانييل أورتيجا سافيدرا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسافيدرا، راجياً لحكومة وشعب جمهورية نيكاراغوا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.