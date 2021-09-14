أعلنت شركة نوفافاكس الدوائية الأمريكية أنها ستبدأ تجارب سريرية في أستراليا لاختبار جرعة مزدوجة من لقاحي كوفيد-19 والإنفلونزا. وستبدأ التجارب بـ640 شخصاً بالغاً تراوح أعمارهم بين 50 و70 عاماً، إما أصيبوا وتعافوا من كوفيد-19، أو تم إعطاؤهم لقاح كوفيد-19 قبل ما لا يقل عن 8 أسابيع من بدء التجربة السريرية. وسيحصل المتطوعون للتجربة على لقاح NVX-CoV2373 المضاد لكوفيد-19، ولقاح NanoFlu المضاد لفايروس الإنفلونزا. وأعلنت شركة نوفافاكس أن هذا المزيج اللقاحي سيؤمّن حصانة عالية تتوافر من خلال جرعة وحيدة. وتوقعت أن يكون للقاحها المزدوج دور كبير في مكافحة سلالات كوفيد-19 المتحورة وراثياً. وأوضحت أن مراحل التجارب قبل السريرية أثبتت قدرة اللقاح المزدوج على دحر فايروسي الإنفلونزا A وB، علاوة على الحماية من فايروس كورونا الجديد. وستجرى التجارب السريرية في 12 موقعاً في أرجاء أستراليا. وتقول نوفافاكس إنها تتوقع أن تتوافر لها بيانات التجارب الأخيرة بحلول مطلع سنة 2022. ويذكر أن شركة ساينوفاك الصينية أعلنت أخيراً أنها بدأت تجارب سريرية على لقاحها للأطفال من سن 6 أشهر إلى 17 عاماً، يشارك فيها 14 ألف طفل في تشيلي، والفلبين، وماليزيا، وكينيا، وجنوب أفريقيا.