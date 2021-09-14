نظم تعليم محافظة الطائف لقاءً عن بُعد بعنوان (عودة آمنة) بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي وعدد من مديري ومديرات المدارس. وأوضح اللهيبي، أن المملكة تعد نموذجاً يحتذى في مواجهة جائحة كورونا، مضيفاً أنه في الجانب التعليمي يفخر الجميع بمنسوبي التعليم ودورهم الكبير في التعليم عن بُعد وفي الحضوري، مبيناً أنه يتم حالياً الاهتمام بالطالب خارج أسوار المدرسة لأنه مسؤولية الجميع مع تمكين المعلمين والمعلمات من التواصل المستمر مع الطلاب والطالبات خارج أسوار المدرسة، عبر رفع الدروس اليومية والواجبات على منصة مدرستي، لافتاً الى أنه يجري التعامل مع ما يظهر من إشكالات في الدخول للمنصة في حينه من خلال فريق الدعم الفني. وأكد اللهيبي تسجيل زيارات تقييمية للوضع الصحي في المدارس. وفي ما يتعلق بتطبيق توكلنا قال إن هناك خدمة موجودة لدى مدير التعليم، ومديري مكاتب التعليم، ومديري المدارس يمكن من خلالها الاطلاع على الحالة الصحية لجميع منسوبي المدارس.