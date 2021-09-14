بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال الرئيس الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في وفاة الرئيس الأسبق جورجي سامبايو.وقال ولي العهد: «تلقيت نبأة وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورجي سامبايو، وأعرب لكم ولأسرة الفقيد كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».