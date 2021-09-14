بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية البرتغال الدكتور مارسيلو ريبيلو دي سوزا، في وفاة الرئيس الأسبق جورجي سامبايو.وقال الملك المفدى: «تلقينا نبأ وفاة رئيس جمهورية البرتغال الأسبق جورجي سامبايو، ونعرب لكم، ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه».