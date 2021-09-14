أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (75) حالة إصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء (66) حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2295) حالة منها (481) حرجة.ووصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 546067 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (535144) حالة، كما تم تسجيل (5) حالات وفاة، وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8628) حالة.ودعت الصحة إلى المسارعة في استكمال أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية من المتحورات والحماية من مضاعفات الفايروس، مشددة على أهمية الاستفادة من المواعيد المتاحة حاليًا في مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.