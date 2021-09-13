أكد المتحدث باسم النيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، أن الجهات المختصة انتهت في قضية غسل أموال لمبلغ ١٧ مليار ريال، إذ انتهت تحقيقات النيابة بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهما.

وأضاف: «تحقيقات النيابة العامة ساهمت في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية».

وتابع: «هناك 8 متهمين جار طلبهم عن طريق الأنتربول من قبل النيابة العامة، لوجودهم خارج المملكة».

وختم: «تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري يسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن».