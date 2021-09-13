أوضحت لـ«عكاظ» وزارة النقل والخدمات اللوجستية بشأن مشاريع تقاطعات الحمدانية والطريق الدائري بجدة، أنه تم فتح اتجاه واحد من طريق الحمدانية والانتهاء من أعمال جسور التقاطع والجدران الاستنادية، ومن المتوقع الانتهاء من كافة الأعمال خلال الأشهر الأربعة القادمة، وذلك قبل انتهاء المدة المعتمدة للمشروع.

وفي ما يتعلق بمشروع الدائري الثاني في جدة، أكدت الوزارة أن الطريق تم اعتماد تنفيذ جزء منه بطول 31 كم، وذلك من تقاطع الملك فيصل حتى طريق جدة/مكة المكرمة السريع عبر عدة مشاريع، حيث تم إنهاء مشروعين وهما تقاطع الدائري مع طريق الملك فيصل والمرحلة الأولى من الطريق بطول 7.2 كم، والعمل جارٍ على تنفيذ بقية المراحل، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلتين الرابعة والخامسة مع نهاية هذا العام 1443هـ، علماً أنه جار إعادة طرح إحدى المراحل المتعثرة في منافسة عامة، وذلك بعد سحب المشروع من المقاول السابق.

وأكدت الوزارة أنها تسير وفق خطط معتمدة نحو تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لتعزيز جودة الحياة في مدن المملكة، كما تهدف الاستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق مع مواصلة خفض الوفيات أكثر من 50%، مع الاستمرار في ريادة المملكة في ترابط شبكة الطرق، حيث تعد المملكة الأولى عالمياً في ترابط شبكة الطرق وفق منتدى التنافسية العالمي.