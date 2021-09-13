عدّ أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز نجاح مهرجان العسل استثنائياً، بحكم تداعيات واحترازات فايروس كوفيد 19، وأكد الأمير حسام لـ"عكاظ" في ختام الدورة الثالثة عشرة للمهرجان أن عسل الباحة وتنظيم الفعاليات المصاحبة بات مقصداً للزوار والمصطافين في ظل ما يتمتع به المهرجان من موثوقية واحترافية وقياسات واختبارات فائقة الجودة، وتطلّع للتوسع في المهرجان خلال الأعوام المقبلة ليستعيد مكانته الدولية، بإتاحة الفرص للمشاركين من كافة بلدان العالم.

يذكر أن مهرجان عسل الباحة استقبل 90 ألف زائر وحقق مبيعات تفوق 1.5 مليون ريال خلال أسبوعين، ونفذ وسط مدينة الباحة لتمكين أكبر عدد من الزوار من الوصول إليه، وتزامن موعده مع إطلاق برامج الصيف على مستوى المملكة، وبلغ إجمالي المشاركين فيه 19 نحالا من داخل المنطقة وخارجها، عرضوا 15 نوعا منها، السدر، والطلح، والسمر، والسلم، والضهيان والقتاد، والصيفي، والسحاة، والبرسيم، والربيعي والحمضيات، والمجرى، والضُرم، وتراوح سعر الكيلو بين 200 - 700 ریال وضم المعرض أكثر من 250 أداة من مستلزمات تربية النحل، وقدّم مشاركون عروضاً حيّة عن النحل ومكونات الخلية، وقدم النحالون ومنتجو العسل أفضل منتجات النحل من العسل، والغذاء الملكي، وصمغ النحل، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، وحلّت جمعية النحالين بمنطقة مكة المكرمة ضيف شرف مهرجان هذا العام وقدمت عرضاً عن منتجات النحل الأخرى مثل صمغ النحل (البروبوليس)، وحبوب اللقاح، وشمع النحل، والغذاء الملكي.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للنحالين بمكة المكرمة خالد المطرفي سعادته بمشاركته في مهرجان العسل بالباحة، وعدّها تجربة ثرية تكسب المشاركين خبرات وتعزز التعرف على المنتجات، ومراحل إنتاج العسل وتربية النحل، وتقديم معلومات عن غرائب النحل ومنتجات الخلية، وثمّن لإمارة منطقة الباحة إتاحة الفرصة للمشاركة.